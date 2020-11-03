Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

03.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:05

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan: Erdoğan: "Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan:

Erdoğan: "Türkiye genelinde geçerli olmak üzere özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yüz yüze eğitim) Salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi geliştirdiğimiz aşıları, bahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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