Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektör dahil tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD'ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye,...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu