Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Eğitim Gören Çocuklarla Şarkı Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştiği Küçükçekmece Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulunun öğrencileriyle birlikte şarkı söyledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Erdoğan, özverilerinden dolayı eğitimcileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulunun açılış programına katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, özel eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli miniklerle birlikte 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını söyledi. Daha sonra sınıfları ziyaret eden Erdoğan, okulda verilen eğitimler hakkında eğitimcilerden bilgi aldı. Özverilerinden dolayı öğretmenleri tebrik eden Erdoğan, yaptıkları işin çok özel olduğunu söyledi.

Ziyaret sonunda Erdoğan çifti, öğrencilere oyuncak hediye etti. - İSTANBUL