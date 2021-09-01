Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Özbekistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutladı. Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Taşkent'te ilk büyükelçilik açan ülke olmakla iftihar ettiklerini belirten Erdoğan, bu yıl ayrıca iki ülke arasında Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 25'nci yıl dönümü olduğunu ifade etti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile kurdukları samimi dostluk ve halklar arasındaki kardeşlik bağları temelinde inşa ettikleri Stratejik Ortaklığın hızla derinleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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