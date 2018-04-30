Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Özbekistan cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray'da gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında iki cumhurbaşkanı karşılıklı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve daha sonra bir basın toplantısı düzenleyecekler. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen Özbekistan'daki karşılama töreninden görüntüler - İstanbul

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