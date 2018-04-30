Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Afganistan'a barış ve istikrarın en kısa zamanda hakim olmasını hem bu ülkelerdeki kardeşlerimizin selameti hem bölgelerimizin esenliği için canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız." dedi.

Erdoğan, Özbekistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, programları çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile iş adamlarına hitap edeceklerini hatırlatarak, "Onlara yeni bir heyecan vereceğiz, girişimcilik ruhunu onlara farklı bir şekilde anlatacağız ve onların burada çeşitli alanlarda yatırım yapmalarını teşvik edeceğiz. Bununla birlikte burada yeni bir sürecin başlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşların her zamankinden daha büyük bir coşkuyla ortak medeniyetin doğup büyüdüğü toprakları ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, "Buhara'nın, Semerkant'ın manevi iklimini teneffüs etmek için, bunu yaşamak için insanlarımız buraya geliyor ve yeniden bir tarih ayağa kalkıyor, bu bir diriliştir, bu aslında yeniden bir ba'su ba'del mevttir." diye konuştu.

Mirziyoyev'e Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı için teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Türkiye'den Özbekistan'a, Özbekistan'dan Türkiye'ye geliş gidişler çok daha fazla artacaktır. Beşeri bağlarımızın daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

- "Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız"

Erdoğan, küresel anlamda son derece çalkantılı günler yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bugün dünyanın birçok köşesinde savaşın ve terörün çirkin yüzüne şahit oluyoruz. Maalesef gerek Türkiye gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Suriye, Irak, Yemen, Somali ve Afganistan'a barış ve istikrarın en kısa zamanda hakim olmasını hem bu ülkelerdeki kardeşlerimizin selameti hem bölgelerimizin esenliği için canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız."

Özbekistan ve Afganistan tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Taşkent Konferansının başarıyla sonuçlanmış olmasının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pasifikten başlayıp Anadolu'ya uzanan o kadim İpek Yolu'nun tam merkezinde yer alan Özbekistan asırlardır farklı kültürleri huzur ve emniyet içinde yaşatmış bir ülkedir. Bu tarihi birikim, uluslararası barışın tesisinde bölgesel kalkınmada ve İslam medeniyetinin dünyaya daha iyi anlatılmasında Özbekistan'ı önemli bir aktör haline getiriyor. Kökleri bu topraklarda olan birlikte yaşama anlayışının bölgelerimizde ve dünyada barışı hakim kılmamıza imkan vereceğine inanıyorum."

- "Türkistanlı gönüllülerin hatırasına sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel sahiplenme ve bölgesel iş birliğinin istikrarın ve kalkınmanın kilit taşı olduğunu vurgulayarak, "Değerli kardeşim Mirziyoyev'in komşu ülkelerle sorunları çözme ve yakın işbirliği geliştirme vizyonunu bu minvalde memnuniyetle izliyoruz. Türkiye olarak her biri ile ayrı bir gönül bağımız bulunan Orta Asya'daki kardeş ülkeler arasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirecek girişimlere elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. İnşallah ortak çabalarımızla medeniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı tarihte olduğu gibi tekrar sulh ve huzurun memba haline getireceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine iki ülke meclis üyelerinin de katkı yapacağından şüphe duymadığını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta açılışının 98. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstiklal Harbimizin karargahı olan gazi bir Meclistir. Bu vesileyle İstiklal Harbimize canlarıyla, mallarıyla ve dualarıyla destek olan Özbek kardeşlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın Türkiye ile Özbekistan arasındaki muhabbet ve dayanışmanın örnekleriyle dolu olduğuna değinen Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"Hac vazifesini ifa ettikten sonra Türkiye üzerinden memleketlerine dönerken Çukurova bölgemizde Kuvayımilliye'ye katılan Türkistanlı gönüllüler, Hacı Yoldaş ve arkadaşlarının aziz hatırasına sonsuza dek sahip çıkacağız. Buhara Emirliği'nin hazinesinden Türkiye'ye yardım gönderilmesini tereddütsüz onaylayan Buhara Meclisi üyelerini de hiçbir zaman unutmayacağız. Özbek kardeşlerimiz Türk ordusunun zaferini kendi zaferleri olarak görmüşler ve 6 Ekim 1922 tarihinde Taşkent'in Eskişehir semtindeki Cuma Meydanı'nda tertipledikleri büyük bir mitingle bu zaferi kutlamışlardır. Biz de onları kutluyoruz, Allah rahmet etsin."

- "Onları anmayacağız da kimleri anacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Temmuz 1922 tarihli Buhara Ahbarı Gazetesi'nde, "Yaşasın vatanlarını işgal eden düşmana karşı öz vatanlarını müdafaa eden Türk askerleri" şeklinde manşet atıldığını, Minare-i Kelam Meydanı'nda Buharalıların "Anadolu'daki kardeşlerimizin zaferi kutlu olsun" sloganlarıyla bir hafta kutlama yaptıklarını ve aynı meydandaki Cuma Mescidi'nde şehitler için hatimler indirdiklerini anımsatarak, "Biz onları anmayacağız da kimleri anacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın yaşandığı dönemde Özbekistan'daki duyguları dile getiren Şair Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın Anadolu'nun muzaffer ordularına ithaf ettiği "Tufan" şiirinden dizeler okudu.

"Ebedi kardeşliğimizin her daim kaim ve güçlü olmasını diliyorum." diyen Erdoğan, Özbekistan'a gerçekleştirmekte olduğu ziyaretin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi bu akşam Berat Gecesi ve tüm İslam dünyasının Leyle-i Beradı'nı kutluyorum, tebrik ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını özellikle diliyorum." dedi.

Erdoğan, şahsına ve heyetine gösterilen Özbek misafirperverliği için de şükranlarını sundu.

(Bitti)