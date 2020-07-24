Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınarak bölgesel konular da değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA