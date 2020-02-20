Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

20.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kapıda karşıladı.

Kaynak: AA
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