Özbekistanlı Mevkidaşı Mirziyoyev'den Erdoğan'a Samimi Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.

TÖREN KITASINI SELAMLADILAR

Köksaray'daki karşılama töreninde Erdoğan ve Mirziyoyev, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mirziyoyev, kendileri için ayrılan bölümde tören kıtasının geçişini izledi.

GAZETECİLERE POZ VERDİLER

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroatkhon Hoshimova, gazetecilere poz verdi.

ERDOĞAN'A AKAR DA EŞLİK EDİYOR

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

ERDOĞAN VE EŞİNİ ÇİÇEKLERLE KARŞILADILAR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroatkhon Hoshimova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Köksaray'a gelişlerinde çiçeklerle karşıladı.

Mirziyoyev ve Erdoğan, tokalaşarak bir süre sohbet etti

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZA ATILACAK



Erdoğan ve Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri sonrasında, iki ülke arasında gerçekleşecek anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.