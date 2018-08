Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Oyununuzu Gördük, Meydan Okuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün de birileri bizi güya ekonomiyle, yaptırımla, kur ile döviz ile faiz ile enflasyonla tehdit ediyor, biz de onlara diyoruz ki; oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" dedi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresinin yapıldığı Ankara Spor Salonuna eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti'nin seçim şarkısı "Dönmem Geri" ile giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığı selamladı. CHP, MHP, BBP, SP, ANAP temsilcilerinin bulunduğu kongrede çok sayıda yabancı davetli de yerini aldı. Divan başkanlığını Mehmet Ali Şahin'in yaptığı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan bir film izlettirildi.

"Bu şarkının sonu yok"

Kurban Bayramını tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresinin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum, 17 yıl önce AK Parti'yi kurarken bugün Türk siyasi tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek demiştim, bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Milletimize verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı ile bugün karşınızda bulunuyoruz. 2001'den bugüne kadar parti teşkilatında görev almış herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"AK Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. Kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir. Ama AK Parti'nin asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir. AK Parti'nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gerekir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması partililerin tezahüratları ile sık sık kesildi. Erdoğan'ın konuşması esnasında partililer tarafından tribünlerde dev posterler açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti kalkınmadır, AK Parti bugündür, geçtiğimiz 16 yılda Türkiye'yi demokraside ve ekonomide geliştirerek 2023 hedefleri ile buluşturarak milletimizin gerçekleştirendir. AK Parti gelecektir. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ederek ülkemizin önümüzdeki 1 asrını aydınlatandır. Velhasıl AK Parti Türkiye'dir. Bunun için AK Parti'yi milletimizdir kurmuştur diyoruz, bunun için AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir diyoruz. Bunun için AK Parti'ye tüm gücümüzle sahip çıkıyor, partimizi gözümüz gibi koruyoruz. Bu şarkının sonu yok" şeklinde konuştu.

"Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz"

Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okuyan Erdoğan, "Biz zalimlerin karşısına işte bu inançla dikiliyoruz. Biz mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Ecdadımıza bu hissiyatla tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz istiklalimiz uğrunda gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz. 'Yoktur mazimde zulme teslim olan. Alparslan olur, Fatih olur her doğan, dün Ertuğrul...' Biz işte bu imanla ülkemizin ve milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Biz bu sorumlulukla soysuzlara av köpekliği yapmak yerine onlara meydan okuyoruz. Biz sadece hakkımızı değil, ülkemizin ve milletimizin de şerefini savunuyoruz. Bazıları bunu anlamakta zorluk çekebilir. Bazılarının dünyalarında şeref, namus, haysiyet, dik duruş, onurlu bir hayat sürmek gibi kavramların karşılığı olmayabilir. Bizim için bu değerlerimiz her şeyimizdir. Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza çıkan onca sıkıntıya, engele, saldırıya işte bu inançla karşı durduk ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele ile kazandık. Bugün de birileri bizi güya ekonomiyle, yaptırımla, kur ile döviz ile faiz ile enflasyonla tehdit ediyor, biz de onlara diyoruz ki oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki, iman varsa imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri, nice tuzakları hep imanı ile boğmuştur. Kardeşlerimizin ve dostlarımızın desteği ile her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bugün de yine imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Türk'ün cesareti ve Müslüman'ın aklı imanının tezahürüdür. Hem cesareti olan hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülke ile oynamaya kalkmasın, çünkü biz ya olacağız ya öleceğiz diyerek hedeflerimize yürüyen bir milletiz. Bir kez daha haykırıyoruz, başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız, hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız, çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü bir Türk milletiyiz, çünkü biz Müslümanız" ifadelerini kullandı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresine 3 cumhurbaşkanı, 2 meclis başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 2 başbakan yardımcısı, 4 bakan, 20 siyasi parti genel başkanı, 36 uluslararası kuruluş, 87 büyükelçilik temsili, 30 Türkiye'de yerleşik yabancı STK temsilcisi olmak üzere 219 yabancı konuk katıldı. Bu isimler ise şöyle:

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Muhamed, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Ousseini Tinni, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Faisal Hasan lbrahim, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, Senegal Kabine Direktörü Bakan El Hadji Omar Youm, Cibuti Evkaf Bakanı Moummin Hassan Barreh, Kosova Devlet Bakanı Mahir Yağcılar, Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil, Belçika Be. One Partisi Genel Başkanı Meryem Kaçar, Bulgaristan DOST Partisi Genel Başkanı Lütfü Mestan, Burundi CNDD-FDD Partisi Genel Sekreteri Evariste Ndayishimiye, Çin Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Li Jun, Endonezya Müreffeh Adalet Partisi Genel Başkanı M. Sohibul İman, Filistin El Fetih Hareketi Dış İlişkiler Başkanı Rawhi Fattouh, Hindistan BJP Partisi Yöneticisi Vijay Jolly, Irak Kürdistan Demokratik Partisi Yöneticisi Fazıl Meranı, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Arshed Al-Salihi, Lübnan İleri Hareket Partisi'ni temsilen Rola Tabish, Makedonya'dan 3 Türk Partisi Genel Başkanları Beycan İlyas, Enes İbrahim, Erdoğan Saraç, Moldova Sosyalist Partisi Genel Başkanı Zinaida Greceani, Mozambik Frelimo Dış İlişkilerden Sorumlu Sekreteri Shaquil Aboobacar, Nijerya APC Genel Başkanı Adams Aliyu Oshiomole, Özbekistan Liberal Demokratik Partisi Genel Başkanı Aktam Haitov, Tunus Nahda Hareketi Lideri Rashed Ghannouchi, soydaş, dost ve kardeş topluluk liderleri, Arap Devletleri Ligi Daimi Temsilcisi Faleh Majed B.R Almutairi, Asya Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri İranlı Akademisyen Reza Majidi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vincent-Guillaume Poupeau, Asya Ülkeleri Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı Genel Sekreteri Güney Koreli Diplomat Büyükelçi Park Ro-byug, Afrika Siyasi Partiler Konseyi Genel Sekreteri ve Sudan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nafie Ali Nafie, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve yönetimi. - ANKARA