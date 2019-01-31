IHAAW131013-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öyle ki bu kadro, belediye çalışanlarının yetişemediği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksaksız yürümesini, parti teşkilatlarından gönüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar kendini işine adamıştır" dedi. 31.01.2019 13: 10: 13 TSI

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Kaynak: İHA