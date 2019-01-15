Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz Yılı Aşkın Süredir Vatandaşlarımızı Hedef Alan Bir Terör Örgütüyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz Yılı Aşkın Süredir Vatandaşlarımızı Hedef Alan Bir Terör Örgütüyle...

IHAAW171935-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz yılı aşkın süredir vatandaşlarımızı hedef alan bir terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

IHAAW171935-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz yılı aşkın süredir vatandaşlarımızı hedef alan bir terör örgütüyle ilgili ne yapılacağını kimseden öğrenecek, terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz." 15.01.2019 17: 19: 35 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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