Cumhurbaşkanı erdoğan otobüste halka seslendi

Cumhurbaşkanı erdoğan otobüste halka seslendi

07.09.2019 17:06
Cumhurbaşkanı erdoğan otobüste halka seslendi
Kaynak: DHA
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