Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"ÖSO'nun Fırat Kalkanı operasyonunda nasıl fedakarca çarpıştığının bizler yakından takipçisiyiz, şahidiyiz"

"Bu operasyonda ÖSO şuana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır"

"Zeytin Dalı operasyonunda 16 şehit 100'e yakın gazi vermiş olmasına rağmen kahramanca mücadelesini sürdürmektedir

"Şuana kadar 646 teröristi etkisiz hale getirdik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.