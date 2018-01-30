Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öso, Tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye Güçleri Gibi Sivil Bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ÖSO'nun Fırat Kalkanı operasyonunda nasıl fedakarca çarpıştığının bizler yakından takipçisiyiz, şahidiyiz" "Bu operasyonda ÖSO şuana kadar 614...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"ÖSO'nun Fırat Kalkanı operasyonunda nasıl fedakarca çarpıştığının bizler yakından takipçisiyiz, şahidiyiz"
"Bu operasyonda ÖSO şuana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır"
"Zeytin Dalı operasyonunda 16 şehit 100'e yakın gazi vermiş olmasına rağmen kahramanca mücadelesini sürdürmektedir
"Şuana kadar 646 teröristi etkisiz hale getirdik"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.