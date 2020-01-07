Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

07.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı , 'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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