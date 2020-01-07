Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı

07.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA