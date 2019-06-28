Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı

- Liderlerini gelişi

Toplu fotoğraf çekimi G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Osaka Kültürel Etkinlik Programı'na katıldı. Programa katılan liderler ve eşleri aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA