Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrası ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
25.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Attığımız normalleşme adımları sonrası ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sadece ülkemizin bu krizin üstesinden gelmesi yetmiyor. Bunun için yeni normal dediğimiz bir hayat biçimini kendimi alıştırmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bayram sevincini buruk yaşamış olsak da umuduz tüm gücüyle ayaktadır. Türkiye hamd olsun küresel salgın sürecin dönemini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır. Attığımız normalleşme adımları sonrası ortay a çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Sadece ülkemizin bu krizin üstesinden gelmesi yetmiyor. Dünyanın tamamıyla birlikte salgını yenmemiz gerekiyor. Bunun için yeni normal dediğimiz bir hayat biçimini kendimi alıştırmak zorundayız. Maske, fiziki mesafeye riaayet temizliğe dikkat diye özetleyebileceğimiz bu hayat biçimiyle salgın dönemini en az hasarla atlatabileceğimize inanıyorum. Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına kalkınma hamlelerine zaferlerine imza atan AK Parti önümüzdeki yeni dönemin de lokomotifi olduracağını sürdürecektir. Tüm alanlarda ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin önemi her krizde daha çok anlaşılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi başta olmak üzere bugüne kadar hizmete aldığımız dev eserler ile önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağımız hastaneler sağlık altyapımızı daha da güçlendirmiştir. Dünyada örneği olmayan genel sağlık sigortamız ile yine çok gelmiş sosyal yardım ve destek sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Tek parti devrinden bugüne tek arpa boy yol kat edememiş CHP zihniyetinin; eserleriyle değil milletimizin değerleriyle saldırılara geçmesi gündemde özellikle boşuna değildir" dedi.

"AK Parti'nin demokraside ve ekonomide ülkemize kazandırdıklarını bıkmadan usanmadan üşenmeden tekrar tekrar anlatmalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimde çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken, üniversite kapılarındaki yığılmaları nasıl önlediğimizi anlatmalıyız. Öğretmen sayısını 672 bin ilaveyle 967 bine derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttiğimizi

anlatmalıyız. Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdığımızı gençlerimize anlatmalıyız. Öğrencilerimize lisansta 550 lira. Nereden geldik buraya 45 liradan. Yüksek Lisansta 1100 lira, doktorada ise 1650 lira kredi burs desteği verdiğimizi, yurtlardaki öğrencilere aylık 420 lira beslenme yardımı yaptığımızı anlatmalıyız. İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız.

Sağlıkta hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine nitelikli yatak sayısını 145 bine doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını da 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttiğimizi anlatmalıyız. Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 51binden 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız. Bireysel başvuru hakkına, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız. Güvenlikte, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ ye kadar ne kadar örgüt varsa ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 21 bin kilometre ilaveyle 27 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu bin 346 km ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkarttığımızı anlatmalıyız. Tünellerin sayısını 298 ilave ile 381'e, tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttiğimizi anlatmalıyız. Marmaray, Avrasya Tüneli,Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, gibi mega projelere Kanal İstanbul'u ekleyeceğimizi anlatmalıyız. Her alanda benzer başarı öykülerine sahibiz. Biz bunları her fırsatta anlatmalıyız. Hizmetten nasibini alamamış olanların, yerli ve milli her şeye düşmanlık sergileyerek ayakta kalma çabasını ise milletimizin takdirine bırakacağız. Milletimizin özellikle bize olan güvenine ve yeri geldiğinde canı pahasına verdiği desteğe layık olduğumuz için rabbimize hamd ediyoruz. Depremden salgına, Suriye ve Libya'daki gelişmelere kadar pek çok sınamayı yeni yönetim sisteminin verdiği imkanlar sayesinde güçlü bir şekilde göğüslemeyi başardık. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni bu sistemin ülkemize kazandırdıklarını hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. 2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde 3 yıllık bir vakit var. Hep birlikte hasbi bir şekilde çalıştığımızda milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur " diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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