Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayının ardından bir restoranda yemek yedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde sosyal medya ve televizyon ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi.

Kaynak: AA