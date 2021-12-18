Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye- Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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