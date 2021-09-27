Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde...

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde... - Haberler
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