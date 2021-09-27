Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Parkta, bankta yatanların öğrencilikle alakası yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk ödeneği yerlerine...
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