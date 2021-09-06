Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun