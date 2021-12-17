Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel konular ele alındı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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