Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye- Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'yla görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede bölgesel konular ele alındı. - İSTANBUL