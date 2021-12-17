Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

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