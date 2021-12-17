Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Afrika Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.