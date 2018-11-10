Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orsay Müzesi'nde

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Paris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Picasso Bleu et Rose" isimli sergiyi gezmek ve resepsiyona katılmak üzere Orsay Müzesi'ne geldi. Erdoğan, daha sonra Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.