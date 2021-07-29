Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarının söndürülmesi için devletin tüm imkanları seferber"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınlarının söndürülmesi için devletin tüm imkanları seferber"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman yangınlarının söndürülmesi için devletin tüm imkanları seferber'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber. Yaraların sarılması için vatandaşların yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber. Yaraların sarılması için vatandaşların yanındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor. Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti. Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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