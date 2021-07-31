Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Yangından etkilenen bölgelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başta afet bölgelerindeki vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor, afet sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi - Haberler
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