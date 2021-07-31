Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız"

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız."

Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens William Çağatay Akman Sevda Erginci Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Muslera Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 22:05:24. #1.15#

title