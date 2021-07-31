Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Orman yangınlarında terör şüphesi) sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MUĞLA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Muğla'da yaptığı incelemelerin ardından halka hitap etti (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden...