Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun