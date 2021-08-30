Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle,...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, teknolojisiyle daha da güçleneceğiz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle,... - Haberler
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