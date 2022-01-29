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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı, Selim Kuşcu - Politika
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da çeşitli programlara katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

GİRESUN (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da çeşitli programlara katılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgede yapılan çalışmaları incelemek ve toplu açılış yapmak üzere, Giresun'da katılacağı programlar için, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da çeşitli incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara hitap etmek üzere helikopter ile havalimanından ayrılarak Giresun'un Dereli ilçesine hareket etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Giresun, Sel, Politika, Haber

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