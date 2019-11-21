Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, kuru çay satışı da 115...

21.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:49

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Yöresel kıyafetleri ile törene katılan kadınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (10)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız, orman varlığımızı 2020 sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız."

Erdoğan: "Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir."

Kaynak: AA