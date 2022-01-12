Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz."

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AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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