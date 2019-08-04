Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki seçimsiz dönemi, ülkemizde güçlenmenin AK Parti'de ise yenilenme...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği teşkilat yemeğine katıldı.
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Kaynak: AA
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