Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Bir başka ifadeyle önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bu bakımdan gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'nca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Erdoğan, 6 gün boyunca alanda konserlerden sinema ve tiyatro gösterilerine, sohbetlerden şehirlerin gastronomi örneklerine, teknoloji stantlarından sahaflar çarşısına kadar pek çok etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce doğuştan görme engelli Bager Çalışır, piyano dinletisi sundu. Erdoğan, konuşmasının ardından gençlik alanında yaptıkları projeler üzerinden düzenlenen yarışmada dereceye giren belediye başkanlarına ödüllerini verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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