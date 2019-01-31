Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki Dönemde Tıpkı Ülkemizin Diğer Vizyoner Projeleri Gibi...
IHAAW131652-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız" dedi.
IHAAW131652-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız" dedi. 31.01.2019 13: 16: 52 TSI
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Kaynak: İHA