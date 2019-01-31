Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki Dönemde Tıpkı Ülkemizin Diğer Vizyoner Projeleri Gibi...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partisinin Seçim Manifestosunu Açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki Dönemde Tıpkı Ülkemizin Diğer Vizyoner Projeleri Gibi...

IHAAW131652-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

IHAAW131652-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde tıpkı ülkemizin diğer vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız" dedi. 31.01.2019 13: 16: 52 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et