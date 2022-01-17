Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri