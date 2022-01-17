Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir."

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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