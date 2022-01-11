Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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