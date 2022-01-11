Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ustalarımızın ve sanatkarlarımızın asırlık birikimlerinin ürünü olan kabiliyetlerinin yaşatılmasını temin edeceğiz."

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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