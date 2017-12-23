Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Bahardan İtibaren, Uzun Zamandır Güvenlik Sebebiyle Uygulanan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz"

-"İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları neredeydi? Tehdit ettiler! Peki kimler oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız"

-"Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 km bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşa ettik"

-"Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz"

-"Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu?"

-"Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz"



HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.