Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir."
Kaynak: AA
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