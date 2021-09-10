Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da...

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.' - Haberler
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