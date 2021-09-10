Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri