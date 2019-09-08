Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milletin değerleri ile kavga edenler her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar"

08.09.2019 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Milletin değerleri ile kavga edenler her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İHA
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