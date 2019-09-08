08.09.2019 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Milletin değerleri ile kavga edenler her dönemde olduğu gibi bugün de kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar"

Kaynak: İHA