Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların Dolarları Varsa Bizim de Halkımız Var, Allah'ımız Var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, gece geç saatlerde geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde hemşerilerine seslendi. Ülkede ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var Allah'ımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde gösterdikleri oy oranıyla rekor kıran Karadeniz illeri Bayburt, Gümüşhane, Rize ve Trabzon'da yapacağı teşekkür ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanlığına ait özel uçakla saat 23.40 sıralarında Trabzon Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından helikopterle memleketi Rize'nin Güneysu İlçesine geçti. Helikopterle Güneysu ilçe futbol sahasına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlar coşku ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara seslenen Erdoğan, ana-baba ocağında olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

'BUGÜN DÜNDEN İYİ, YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLACAK'

Erdoğan, bölgede sel ve heyelanların yaşandığını hatırlatarak, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Türkiye devletinin ve milletinin güçlü olduğunu belirten Erdoğan, yaşanan afetlerde vatandaşların tüm maduriyetlerin karşılanacağını duyurdu. Erdoğan, "Yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz, ülkemizi yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Çok çalışacağız, koşacağız ve inşallah ülkemizi çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyi, yarın bugünden daha iyi olacak. Hiç şüpheniz olmasın" dedi

'BİZLER ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK ÇALIŞIYORUZ'

ABD ile yaşanan gerginlik, ekonomideki dalgalanmalar ve dolardaki artış konusunda mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Hiç bunlara kulak asmayın. Şunu unutmayın onların dolarları varsa, bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Bizler çok çalıştık, çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, şimdi neyiz? Daha iyi olacağız. Sizlere sabırlar ve gayretler diliyorum. Çok çalışıp, çok koşacağız ve 2023'e çok farklı gireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü gerçekleştireceği teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçiminde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başlayacak. Erdoğan'ın ikinci durağı ise Gümüşhane olacak. Erdoğan ziyaretleri kapsamında düzenlenecek olan programlarda vatandaşlara da seslenecek.

- Rize