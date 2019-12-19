Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz.

19.12.2019 07:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 07:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla diyoruz, diyoruz, , Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya 5'ten büyüktür diyoruz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz,...
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