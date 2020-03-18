Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir." Kaynak: AA