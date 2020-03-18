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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.

18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

Kaynak: AA

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