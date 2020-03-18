Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.
18.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."
Kaynak: AA