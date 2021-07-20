Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil."

Erdoğan: "On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir, çözümün anahtarı da budur" - Haberler
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