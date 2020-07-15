Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hep birlikte 'önce Türkiye' dediğimiz sürece, bu Meclis'in çatısı altındaki görüş ayrılıklarının, tartışmaların, müzakerelerin hepsi de makbulümüzdür, hatta zenginlik kaynağımızdır."

Kaynak: AA