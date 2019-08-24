Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce millet, önce memleket diyen herkesle çalışmaya hazırız"

AK Parti Rize İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

24.08.2019 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda düzenlenen yemekte partililerle bir araya geldi.

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Erdoğan: "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır."

Kaynak: AA
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