Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti...
21.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç