Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti...

21.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, onlarla birlikte de tüm toplumu kucaklayacak bir parti faaliyeti ortaya koyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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