Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ'nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek... - Haberler
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