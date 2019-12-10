: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın...

10.12.2019 23:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:11

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir."

Erdoğan: "Ülkemizde geçmişte yaşanmış en küçük bir hadiseyi bile mecrasından saptırarak küresel çapta karalama kampanyasına çevirenler, Ahıska Türklerinin trajedisine kör ve sağır kalıyorlar."

Erdoğan: "Bize demokrasi ve hukuk dersi verenler, on binlerce insanın kanını döken diktatörleri ve terör elebaşılarını kırmızı halıda ağırladılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çünkü bunların hakkı, hakikati, adaleti ve insani değerleri savunmak gibi bir dertleri asla yoktur. Böyle bir hassasiyetlerinin olmadığını Nobel edebiyat ödülünü Bosna soykırımını inkar eden bir faşiste vererek tekrar göstermişlerdir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Bu ödül, sadece İslam ve insanlık düşmanlarına cesaret aşılayacaktır."

Kaynak: AA

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